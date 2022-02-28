В Николаеве Партия Шария открыла пункт приема помощи для территориальной обороны.

Об этом сообщила глава фракции «Партии Шария» в Николаевском горсовете Татьяна Кравчук.

— Друзья, наши депутаты совместно с волонтерами открыли пункт приёма гуманитарной помощи для обеспечения подразделений теробороны и наших граждан. Принимаем медикаменты, средства гигиены, нескоропортящиеся продукты питания, воду, дождевики, – сообщила Татьяна Кравчук.

В Партии Шария предлагают всем, кто хочет оказать помощь украинским защитникам позвонить по телефону: 0686073464.

— Полный список того, в чем сейчас остро нуждаются ребята на передовой, а также место сбора помощи уточняйте по телефону!, – добавила Татьяна Кравчук.

Ранее в Партии Шария призвали жителей Николаева вместе с ними помогать защитникам Украины и населению, которое нуждается в закупке продуктов и медикаментов.