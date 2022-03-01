Кабинет министров расширил список товаров критического импорта. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге 28 февраля, передает Лига.

В частности, перечень пополнили мясо и съедобные субпродукты, молоко и молочные продукты, овощи, орехи, кофе, чай, зерновые культуры, пшеничная мука, соки, жиры и растительные масла, сахар и кондитерские изделия. Также в список включен ряд товаров военного назначения.

Кроме этого, по словам Шмыгаля, правительство создало Координационный центр по обеспечению продовольственными продуктами, лекарствами, питьевой водой и топливом пострадавших от войны городов и регионов. Координационный центр будет работать 24/7, добавил премьер.

Также во время действия военного положения Кабинет министров упростил процедуру закупки товаров, работ и услуг для нужд обороны Украины, обеспечения жизнедеятельности населения и функционирования государства. Такие закупки будут производиться по решению руководителя заказчика или органа управления государственным имуществом.

24 февраля Кабмин утвердил список товаров критического импорта и рекомендовал Национальному банку Украины обеспечить трансграничные валютные платежи при импорте сделки на ряд товаров. В частности, нефть, нефтепродукты, уголь, лекарства, медицинские изделия, кокс, удобрения, тракторы, яйца и кукурузу.