Международный суд ООН 7 и 8 марта проведет слушания по иску Украины против РФ о нарушении Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

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«Международный суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, проведет публичные слушания по делу относительно обвинений в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него (Украина против РФ) в понедельник, 7 и вторник, 8 марта 2022 года, во Дворце мира в Гааге, где находится суд», - говорится в сообщении.

Сообщается, что слушания будут посвящены запросу о введении временных мер поданых Украиной.

«В связи с нынешней пандемией COVID-19 слушания пройдут в смешанном формате. Некоторые члены суда будут присутствовать лично на устных заседаниях в Большом зале юстиции в то время, как другие будут участвовать дистанционно по видеоссылке. Представители сторон по делу будут участвовать лично или по видеоссылке», - отмечается в сообщении.

Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге.