По результатам опроса социологической группы «Рейтинг», 80% украинцев готовы сами защищать страну с оружием в руках. Результаты исследования опубликованы на сайте «Рейтинга».

По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 1 марта, 90% опрошенных, думая о ситуации в стране, питают надежду. Лишь 5% испытывают разочарование. По сравнению с довоенными временами количество испытывающих надежду возросло втрое. Практически во всех регионах наблюдается максимальный уровень чувства надежды.

88% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России. Практически каждый день этот показатель растет. Только 10% сегодня не имеют такой уверенности. Вера в победу преобладает во всех регионах страны.

98% поддерживают деятельность Вооруженных Сил Украины, 93% поддерживают деятельность Президента Зеленского, 84% поддерживают действия местных председателей.

80% опрошенных отметили, что готовы защищать цельность Украины с оружием в руках. По сравнению с довоенными временами этот показатель значительно вырос (в 2020 году – 59%). Наивысший уровень готовности наблюдается на Западе и в Центре, более низкий уровень готовности – на Юге и Востоке. Но даже в юго-восточных регионах чрезвычайно высок уровень готовности воевать за Родину (на Юге – почти 80%, на Востоке – почти 60%). В гендерном разрезе готовность воевать с оружием за Украину выразили 90% мужчин и 70% женщин.

Поддержка вступления Украины в Европейский Союз и НАТО самая высокая за всю историю опросов: 86% поддерживают присоединение Украины к ЕС, 76% - за вступление в НАТО. По сравнению с довоенным периодом уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО вырос более чем на 20 п.п. Положительная динамика произошла за счет роста поддержки поступления в западные структуры среди населения Юга и Востока. В возрастном разрезе во всех категориях наблюдается единодушная поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО.

61% верят в то, что Украина станет членом Европейского Союза в ближайшее время (в течение 1-2 лет). 13% верят, что наше государство станет членом ЕС через 5 лет, в более длинной перспективе – 6%. Затрудняются с оценками 17%. Не верят в то, что Украина станет членом ЕС – всего 4%. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто не верит в европейскую интеграцию Украины, значительно уменьшилось (в ноябре 2021 года таких было 26%).

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 1 марта 2022 года.