С начала войны Украину вынужденно покинули около 875 тысяч человек.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook

454 тысячи выехали в Польшу, 116 тысяч – в Венгрию, 67 тысяч в Словакию, 45 тысяч в Румынию и 79 тысяч в Молдову, которая не входит в ЕС.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы будут иметь право жить и работать в Европейском Союзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций.