Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
С начала войны Украину вынужденно покинули около 875 тысяч человек.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook
454 тысячи выехали в Польшу, 116 тысяч – в Венгрию, 67 тысяч в Словакию, 45 тысяч в Румынию и 79 тысяч в Молдову, которая не входит в ЕС.
Ранее сообщалось, что украинские беженцы будут иметь право жить и работать в Европейском Союзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
С начала войны Украину вынужденно покинули около 875 тысяч человек.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook
454 тысячи выехали в Польшу, 116 тысяч – в Венгрию, 67 тысяч в Словакию, 45 тысяч в Румынию и 79 тысяч в Молдову, которая не входит в ЕС.
Ранее сообщалось, что украинские беженцы будут иметь право жить и работать в Европейском Союзе до трех лет в соответствии с планом чрезвычайных ситуаций.