В рамках корпоративной программы поддержки армии компания «Прометей» освоила уже около 2 миллионов гривен на оказание помощи региональным подразделениям ВСУ и теробороны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Прометей».

Средства были направлены на закупку материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для военных, защищающих Николаевскую область. Кроме того, армии Компанией были переданы Квадроцикл Polaris и кросовер Renault Duster.

Проекты поддержки координируются руководством компании в тесном сотрудничестве с представителями Николаевской ОВА и органами местного самоуправления.

ГК «Прометей» также сообщила, что и в дальнейшем намерена продолжать финансировать программу поддержки армии во избежание негативных гуманитарных ситуаций в региональных подразделениях ВСУ и теробороны.

В сообщении отмечается, что «Прометей» готов выделять не только материальные средства и закупать материально-технические, продовольственные, медицинские и др. средства для военных, но и выступает с инициативой по региональной интеграции всех этих процессов, включая логистику под своим началом.

«В условиях тотального дефицита и гуманитарной катастрофы во многих регионах страны, просто финансовой помощи иногда недостаточно. Зачастую необходимо осуществлять поиск требуемой в данный момент номенклатуры в режиме 24/7 и даже в случае угрозы артобстрелов или авиационной бомбардировки — обеспечить логистику закупленных для военных средств», - подчеркнули в пресс-службе. — Призываем всех неравнодушных приобщаться к любой помощи нашей армии в это тяжелое время! Верим в нашу страну, верим в нашу армию, верим в нашего победу! Все буде УКРАЇНА! – отметил собственник ГК «Прометей» Рафаэль Гороян.

Ранее сообщилось, что работники агрохозяйств компании «Прометей» ежедневно выходят в поля для проведения весенне-полевых работ, даже в военное время.