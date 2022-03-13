44 депутата Херсонского областного совета во время внеочередного заседания проголосовали против создания псевдореспублики на территории Херсонской области.

Соответствующее решение опубликовано на сайте облсовета.

«Состоялось внеочередное заседание сессии Херсонского областного совета. Присоединился дистанционно, убедился, что враг шантажом и угрозами не достиг своей цели – депутаты с народом Украины. 44 депутата приняли решение о том, что Херсонщина - это Украина, псевдореспублики на территории области образованы не будут», - написал замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в своем Телеграмм-канале.

Он добавил, что глава военно-гражданской администрации и все ее сотрудники работают на победу.

«Враг встречает существенное сопротивление населения на временно оккупированных территориях, всех – не запугать. Мы на своей земле!», - отметил он.

В решении сессии, которое уже опубликовано на сайте Херсонского облсовета говорится следующее:

«Депутаты Херсонского облсовета 8 созыва не признают попыток создать на территории Херсонщины «народную республику» и захватить часть Украины. У нас один ответ оккупантам «Русский военный корабль иди на …».

Это решение также поддержал мэр Херсона Игорь Колыхаев и депутатский корпус Херсонского горсовета, о чем говорится в публикации на сайте горсовета.

Как сообщалось, в Херсоне оккупационные войска планировали проведение «референдума» по провозглашению так называемой «Херсонской народной республики».

Как позднее заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, результаты планируемого российскими оккупантами «референдума» не будет иметь юридических последствий, кроме уголовной ответственности для его организаторов.

Ранее сообщалось, что состоялось экстренное заседание сессии Херсонского областного совета, на нем депутаты поддержали обращение о том, что Херсонщина — часть независимой Украины.

Также сообщалось, что в Херсонской области готовят референдум по созданию так называемой Херсонской народной республики