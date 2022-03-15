Кабинет министров расширило возможности для получения справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

«По существу мы произвели две основные изменения. Первое – зафиксировали в нормативном поле, что люди, которые сейчас сменяют место жительства в связи с военными действиями, являются внутренне перемещенными лицами. Это касается людей, которые после введения военного положения 24 февраля 2022 года переместились из регионов, где ведутся активные боевые действия, перечень которых определен правительством», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

Вторым изменением Кабмин предоставил дополнительные каналы для обращения за справкой о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

«Если раньше это были лишь органы социальной защиты населения РГА и городов областного значения, то теперь человек за справкой сможет обратиться к уполномоченному лицу общины, ЦПАУ, а затем просто подать заявление через портал «Дия», - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что таким образом власти смогут быстро собрать информацию о переселенцах в одном месте, увидеть их «социальный портрет» и понять потребности для того, чтобы предложить качественные и адресные механизмы поддержки.