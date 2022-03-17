Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
На 17 марта «Укрзализныця» дополнительно назначила ряд эвакуационных рейсов. Они позволят людям выехать из Харькова, Днепра, Краматорска, Кривого Рога и Запорожья.
Эвакуационные рейсы на 17 марта:
Харьков:
Днепр:
Краматорск:
Кривой Рог:
Запорожье:
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13. С вокзала «Дарница» отправятся поезда Интерсити+ во Львов в 08:00 и 17:00, а также в Харьков — в 01:00 и 07:00.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно примерно в 00:00 вот здесь.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
На 17 марта «Укрзализныця» дополнительно назначила ряд эвакуационных рейсов. Они позволят людям выехать из Харькова, Днепра, Краматорска, Кривого Рога и Запорожья.
Эвакуационные рейсы на 17 марта:
Харьков:
Днепр:
Краматорск:
Кривой Рог:
Запорожье:
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13. С вокзала «Дарница» отправятся поезда Интерсити+ во Львов в 08:00 и 17:00, а также в Харьков — в 01:00 и 07:00.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно примерно в 00:00 вот здесь.