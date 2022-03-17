В четверг на стадионе «БайАрена» в Леверкузене состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором местный «Байер» примет «Аталанту» из Бергамо. Первый поединок в Италии завершился со счетом 3:2 в пользу бергамасков.

Согласно котировкам букмекерской компании PariMatch, владеющей одноименным онлайн-казино в Украине (обзор на него тут), хозяева с небольшим перевесом являются фаворитами предстоящей встречи, однако главным претендентом на выход в следующую стадию считается «Аталанта» – коэффициент на проход итальянцев равен 1,37, в то время как успех леверкузенцев оценивается коэффициентом 3,30.

Основную работу в первой игре за «Аталанту» сделала связка Муриэль – Малиновский: колумбийский нападающий забил два гола и отдал один ассист, а украинец, напротив, отдал две результативные передачи и однажды отличился сам. В составе «аптекарей» по голу забили Чарлес Арангис и Мусса Диаби.

После поражения от «богини» коллектив из Леверкузена неожиданно уступил на своем поле «Кельну» в матче Бундеслиги (0:1). Серия «Байера» без побед насчитывает уже три поединка кряду – до матча с «Аталантой» леверкузенцы сыграли вничью с «Баварией» (1:1).

Подопечные Джан Пьеро Гасперини также недавно потеряли очки в чемпионате, они сыграли вничью с «Дженоа» из подвала турнирной таблицы, а Руслан Малиновский, вышедший на позиции нападающего, провел один из худших матчей в этом сезоне.

В матче с «Кельном» команда Херардо Сеоане лишилась одного из своих лидеров – молодой атакующий полузащитник Флориан Виртц выбыл на длительный срок из-за травмы. Кроме того, из-за повреждений прошлую игру пропустили полузащитник Юлиан Баумгартлингер и главный бомбардир немецкой команды Патрик Шик. В составе «Аталанты» продолжают лечиться хавбек Йосип Иличич и форвард Дуван Сапата.

Встреча на «БайАрене» стартует 17 марта в 19:45 по киевскому времени. Главный арбитр матча – француз Франсуа Летексье.