В Винницкой областной детской клинической больнице впервые провели операцию на открытом сердце ребенка. Годовалый мальчик из Николаева родился с дефектом межпредсердной перегородки.

Длилась операция четыре часа, пишет «Суспільне: Вінниця».

Чтобы зашить дефект — ребенку остановили сердце на 16 минут. Оперировали пациента врачи Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова.

— Как правило, дети с таким диагнозом должны быть прооперированы до трех лет. Есть разные методы лечения. В таком случае была не одна дыра, а четыре-пять, поэтому эндоваскулярно мы это сделать не могли, потребовалось только хирургическое вмешательство, — рассказал директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова Василий Лазоришин.

По его словам, дети, перенесшие такую операцию, становятся здоровыми. За процессом наблюдали винницкие коллеги, рассказал главный врач Винницкой областной детской больницы Василий Паненко.

— Практически впервые в Подольском регионе выполнена операция на открытом сердце у ребенка. Операция сложна. Мы надеемся на тесное сотрудничество с Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова и дальше. Независимо от войны мы будем оказывать помощь детям, - отметил Василий Паненко.

Годовалый пациент родом из Николаева. Впереди у него недельная реабилитация. По словам Василия Лазоришина, три года назад в Виннице уже проводилась операция на открытом сердце, но у взрослого мужчины.