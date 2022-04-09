В Николаевской области с 10 апреля ввели нерестовый запрет на вылов рыбы – промышленный и любительский.

Об этом сообщили в Николаевском рыбоохранном патруле.

Промышленное рыболовство ограничили на:

реке Южный Буг – от Варваровского моста до запрещенного пространства Александровской ГЭС – с 10 апреля по 10 июня и от запрещенного пространства Александровской ГЭС до с. Голосковое – с 10 апреля по 25 июня;

река Ингул – от устья до северной границы с. Чернышевка с придаточной системой – с 10 апреля по 9 июля;

река Ингулец в пределах Николаевской области – с 10 апреля по 15 июня;

в Днепровском лимане (коса Очаковская – коса Кинбурнская) и Бугском лимане – с 10 апреля по 10 июня;

в Днепровском лимане, в 1,5 километра от берега вглубь лимана, на участке от нижней границы Днепровского запрещенного пространства до Покровско-Хуторского лабаза, включая всю придаточную озерную систему – с 11 июня по 21 июня;

в Березанском лимане – с 10 апреля по 10 июня;

в Тилигульском лимане – с 1 мая по 15 июня;