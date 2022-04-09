В Николаевской области с 10 апреля ввели нерестовый запрет на вылов рыбы – промышленный и любительский.
Об этом сообщили в Николаевском рыбоохранном патруле.
Промышленное рыболовство ограничили на:
- реке Южный Буг – от Варваровского моста до запрещенного пространства Александровской ГЭС – с 10 апреля по 10 июня и от запрещенного пространства Александровской ГЭС до с. Голосковое – с 10 апреля по 25 июня;
- река Ингул – от устья до северной границы с. Чернышевка с придаточной системой – с 10 апреля по 9 июля;
- река Ингулец в пределах Николаевской области – с 10 апреля по 15 июня;
- в Днепровском лимане (коса Очаковская – коса Кинбурнская) и Бугском лимане – с 10 апреля по 10 июня;
- в Днепровском лимане, в 1,5 километра от берега вглубь лимана, на участке от нижней границы Днепровского запрещенного пространства до Покровско-Хуторского лабаза, включая всю придаточную озерную систему – с 11 июня по 21 июня;
- в Березанском лимане – с 10 апреля по 10 июня;
- в Тилигульском лимане – с 1 мая по 15 июня;
- во всех других неперечисленных внутренних водных объектах Николаевской области – с 10 апреля по 9 июля.
Любительское и спортивное рыболовство ограничили в таких пределах и в следующие сроки:
- река Южный Буг – от впадения в Бугский лиман (от Варваровского моста) до с. Голосковое – с 10 апреля по 30 мая;
- река Ингул – от устья до северной границы с. Чернышевка с придаточной системой – с 10 апреля по 9 июля;
- река Ингулец в пределах Николаевской области – с 10 апреля по 15 июня;
- в Днепровском лимане (Очаковская коса – Кинбурнская коса) и Бугском лимане – с 10 апреля по 10 июня;
- в Днепровском лимане, в 1,5 километра от берега вглубь лимана, на участке от нижней границы Днепровского запрещенного пространства до Покровско-Хуторского лабаза, включая всю придаточную озерную систему, запрет продлят с 11 июня по 21 июня;
- в Березанском лимане – с 10 апреля по 10 июня;
- в Тилигульском лимане – с 1 мая по 15 июня;
- во всех других не перечисленных внутренних водных объектах Николаевской области – с 10 апреля по 9 июля.
В период нереста запрещены:
- ловля рыбы и других водных биоресурсов (кроме исключительно любительского рыболовства одной поплавковой или донной удочкой с одним крючком или спиннингом с берега в разрешенных местах, за пределами нерестилищ).
- организация соревнований по рыболовств;
- проведение подводной охоты;
- проведение в рыбохозяйственных водных объектах и их прибрежных защитных полосах дноуглубительных, взрывных, буровых, сейсмологических работ, добыча гравия;
- передвижение любых плавсредств на нерестилищах, за исключением транзитного перехода и прохода фарватером, работ по установке бакенов в случаях чрезвычайной потребности.
Сообщить о нарушении или получить дополнительную информацию о нерестовом запрете можно по телефону «горячей линии» ведомства: (099) 663-82-00.