Президент Украины Владимир Зеленский официально отреагировал на петицию об отмене запрета выезда мужчин в возрасте 18-60 лет и введении приоритета призыва во время мобилизации добровольцев.

Петиция набрала нужное количество голосов еще в конце мая. Автор обращения к президенту Украины предлагал отдать при мобилизации приоритет добровольцам, а для остальных — открыть границы.

Владимир Зеленский поблагодарил как создателя петиции, так и тех, кто за нее проголосовал. Он отметил, что это один из вариантов взаимодействия власти, а также общества.

Он отметил, что украинцы действительно, согласно Конституции Украины, могут свободно покидать ее пределы. Но сейчас в стране введено военное положение, которое и является исключением из закона. И отменить эти ограничения можно будет лишь по завершении действия военного положения в нашем государстве.

В то же время он обратил внимание на вопрос приоритета призыва добровольцев. Владимир Зеленский отметил, что за это отвечает Кабинет Министров Украины. Поэтому он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать предложения, которые озвучил автор петиции. Также он попросил обратить особое внимание на соблюдение конституционных прав украинцев и предотвращение и выявление коррупции.

В последнем пункте речь идет как о работе сотрудников пограничных пунктов пропуска, так и центров комплектования и социальной поддержки.

Ранее президент Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима въезда в Украину для граждан РФ.