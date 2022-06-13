101-летняя Шарлотта Бискофф ван Хеемскерк из Нидерландов смогла получить назад картину, которую в ее семье украли нацисты в годы Второй мировой войны – портрет Стивена Уолтера нидерландского художника Каспара Нетшера 1683 года.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Картина принадлежала отцу Шарлотты Бискофф, жившему в нидерландском городе Арнем. После вторжения нацистов в Нидерланды он спрятал полотно в отделении банка, надеясь, что там оно будет в безопасности. Но нацисты нашли картину и украли ее.

Арнем был освобожден силами Союзников в 1944 году, но с тех пор о картине ничего не было слышно.

Но лондонской Комиссии по похищенным произведениям искусства удалось выяснить, что работа Нетшера была выставлена в галерее в Дюссельдорфе в 1950-х годах, после чего продана на аукционе в Амстердаме в 1969 году, после чего она попала в частный коллекционер в Германии.

После переговоров коллекционер согласился отдать картину дочери владельца Шарлотти Бискофф, поскольку ее отец умер еще в 1969 году.

— У меня было пятеро братьев и сестер, у которых родилось 20 детей, и они очень милые. Поэтому у меня никогда не было ощущения, что картина – моя. Она семейная, – говорит женщина.

Полгода спустя после возвращения картины Бискофф решила продать ее на аукционе в Лондоне. Ожидается, что за него отдадут от 30 до 50 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, на благотворительном аукционе «Art can help» полотно известного украинского художника Ивана Марчука «Сад спокуси» было продано за 120 тысяч долларов, установив рекорд современного арта.