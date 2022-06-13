В воскресенье, 12 июня, авиация ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов и складу боеприпасов.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«С нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток паром вертолетов, парой штурмовиков и истребителем были нанесены 3 мощных удара по вражеским позициям», — говорится в сообщении.

Подтвержденные потери противника составляют 22 человека, 3 танка Т-62, 2 БМП и 3 единицы автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что на южном участке фронта российские подразделения пытаются удержать свои позиции, обстреливая окружающие села.