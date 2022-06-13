Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. В Широковской громаде повреждены жилые дома и разрушены фермерские склады.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОВА.
Утром в Николаеве были слышны взрывы. В областной военной администрации сообщили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Также сообщается, что днем 12 июня были обстрелы в Широковской громаде. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждены жилые дома и разрушены фермерские склады.
Продолжаются обстрелы в Березнеговатской ТГ. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. По предварительной информации, повреждены жилые дома.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 12 июня, авиация ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов и складу боеприпасов.
Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. В Широковской громаде повреждены жилые дома и разрушены фермерские склады.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОВА.
Утром в Николаеве были слышны взрывы. В областной военной администрации сообщили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Также сообщается, что днем 12 июня были обстрелы в Широковской громаде. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждены жилые дома и разрушены фермерские склады.
Продолжаются обстрелы в Березнеговатской ТГ. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. По предварительной информации, повреждены жилые дома.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 12 июня, авиация ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов и складу боеприпасов.