Около 100 военных из полка спецназначения «Азов», оборонявших Мариуполь, перевели в СИЗО в Рязани.

Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Снигирев в эфире «Громадське радіо».

Дмитрий Снигирев ссылаясь на данные правозащитников «Права справа» говорит, что Россия перевела около 100 бойцов полка «Азов» в СИЗО города Рязань. По мнению эксперта, они это делают для того, чтобы международные организации по типу «Красного креста» не могли иметь доступ к военным.

Враг проводит информационно-психологическую операцию на примере защитников Мариуполя. Одновременно запущено три процесса:

признание полка «Азов» террористическим

попытка доказать участие «наемников» в рядах «Азова», отсюда и смертный приговор трем иностранцам судом «ДНР»

создание иллюзии неспособности Украины влиять на обмен защитников Мариуполя

Напомним, заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь вечером 19 мая заявил, что он и другое командование защитников Мариуполя остается на заблокированном россиянами заводе «Азовсталь».

Ранее «Азов» в своих соцсетях опубликовал видео, на котором командир полка подполковник Денис Прокопенко сообщил, что «для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа».

Позже стало известно, что вечером 16 мая 211 украинских военных из «Азовстали» доставили в Еленовку, где они будут ждать обмен военнопленными. Ещё 53 тяжелораненых украинских защитника были доставлены в Новоазовск в больницу.

В Генштабе ВСУ сообщили, что высшее военное командование отдало приказ командирам подразделений на «Азовстали» сохранить жизнь личного состава.

Благодаря бойцам с «Азовстали» Украина получила критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров, добавили в Генштабе.

Кроме этого, вечером 17 мая с территории «Азовстали» в Мариуполе выехало, по меньшей мере, 7 автобусов с украинскими защитниками под контролем российских оккупантов.

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что у украинской власти нет другого способа спасти военных с «Азовстали», кроме того, который используется сейчас — бойцов вывозят на неподконтрольную территорию, а затем должны обменять.

Также сообщалось, что Госдума РФ в среду рассмотрит проект постановления о запрете обмена так называемых «нацистских преступников», а Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит признание украинского полка «Азов» террористической организацией.

Позже стало известно, что следователи СК РФ допросят украинских бойцов, находившихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Аналитики считают, что Россия могла согласиться на эвакуацию военных из «Азовстали», чтобы быстрее провозгласить взятым Мариуполь.

В России сообщают, что всего с 16 по 19 мая завод покинули уже 1730 бойцов, в том числе 80 раненых.

Напомним, что 4 июня Украина и Россия осуществили обмен телами погибших военнослужащих. Поменяли 160 на 160.