Верховная Рада намерена рассмотреть правительственный законопроект №7418 об отмене импортных льгот на товары и автомобили в июне, но на этой неделе голосования не будет.

Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

— Голосование в Раде по законопроекту №7418 на этой неделе не будет. Но будет в июне, — написал нардеп.

Кабинет министров предлагает вернуть пошлины на ввезенные в Украину авто для собственного пользования.

Ранее сообщалось, что менее, чем за полтора месяца действия льготной растаможки автомобилей, с 9 апреля по 15 мая, в Украину ввезено 76,5 тысячи подержанных транспортных средств.