Семеро студентов Николаевского строительного колледжа защитили свои дипломные проекты, находясь на передовой в рядах ВСУ и ТРО. Сегодня проходила защита дипломных работ заочного отделения колледжа по специальностям «Строительство и гражданская инженерия» и «Отраслевое машиностроение».

Об этом администрация колледжа сообщила в Facebook.

— Семеро выпускников колледжа, заочного отделения, сегодня защищают наше государство в рядах ВСУ и ТРО, — добавили в сообщении.

В колледже отметили, что подбор тем дипломных проектов был акцентирован на решении проблем современного строительства, соответствия домов современным реалиям, повышения эффективности эксплуатации, ремонта и усовершенствования конструкций строительной техники и оборудования в условиях военного времени и необходимости быстрого восстановления страны.

Ранее сообщалось, что профессор Ужгородского национального университета, туризмовед Федор Шандор с первых дней войны вступил в территориальную оборону Закарпатья. Сейчас его подразделение находится на востоке Украины, однако профессор находит время и просит побратимов подстроить график боевых дежурств так, чтобы успеть провести лекцию студентам.