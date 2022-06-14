В Запорожской области прошел очередной обмен с РФ телами погибших военнослужащих. Украина вернула тела еще 64 павших защитников «Азовстали».

Об этом сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.

Операция проводилась при сотрудничестве Минреинтеграции, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, СБУ, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и других силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел погибших украинских армейцев продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, что 4 июня Украина и Россия осуществили обмен телами погибших военнослужащих. Поменяли 160 на 160.