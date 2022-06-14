В Николаевской области людям и спецтехнике, задействованным в уборке урожая, отменяют комендантский час.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

— Уборочная кампания начнется через 5-10 дней. Первый вопрос, который интересует всех — это проезд фур, спецтехники и работа людей в комендантский час. Мы будем упрощать ситуацию. Фуры будут беспрепятственно ездить. Мы поговорили с соседними областями — там тоже, — рассказал он.

Глава ОВА отметил, что для ля работы в ночное время необходимо обращаться в районные администрации или к главам территориальных громад.

— Любым способом, чтоб мы могли сформировать списки, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области пытаются вывезти зерно в западные регионы страны, а также строят хранилища для нового урожая.