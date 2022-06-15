На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины, страны Европы увеличили импорт угля из Южно-Африканской Республики.

Об этом сообщает Reuters.

С крупнейшего в Африке угольного терминала Ричардс-Бэй (RBCT) в Европу в январе-мае доставили 3,2 миллиона тонн. За первые пять месяцев 2022 года страны Европы импортировали из Южно-Африканской Республики на 40% больше угля, чем за весь прошлый год. За весь 2021 год было только 2,3 миллионов тонн.

Сейчас 15% груза с RBCT идет в Европу, хотя в прошлом году этот показатель составлял всего 4%.

Южноафриканский уголь за первые пять месяцев импортировали восемь стран Европы, включая Украину, которая прекратила морской импорт из-за войны.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон о специальных решениях в сфере противодействия поддержке агрессии против Украины и обеспечения национальной безопасности. Он включает эмбарго на поставки российского угля и заморозку активов.