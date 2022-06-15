В Николаевской больнице скорой помощи устанавливают систему очистки, которая обеспечит заведение питьевой водой.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

Проект реализуется при финансовом содействии и организационной поддержке МФ «Soborna Ukraine», МФ «CEO Club», «Ukraine-Hilfe Berlin e.V. (Юкрейн Хильфе Берлин)», ГО «SaveDnipro».

Такое же оборудование будет установлено на 14 социальных объектах в Николаеве.

Ранее сообщалось, что Международный Комитет Красного Креста в Украине передал Николаеву пять новых водовозок.