Аудит 13,7 тысячи заведений общего среднего образования показал, что только 8% из них имеют оборудованные укрытия.

Об этом сообщил омбудсмен по вопросам образования Сергей Горбачев.

— Началась подготовка к новому учебному году, и следует отдавать себе отчет, что главное во время обучения и работы — это жизнь и здоровье участников образовательного процесса, поэтому первым требованием является их безопасность. А одно из главных требований безопасности в условиях войны — это наличие укрытия в учебном заведении, — пояснил он.

Особое внимание обращают на школы и садики, расположенные в прифронтовых и приграничных областях.

— Примерно 1100 школ имеют подобные укрытия, а также ту или иную степень защитного сооружения, позволяющего проводить очный учебный процесс, — заявил начальник ГУ общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко во время включения на 5 канале.

Образовательный омбудсмен отметил, что это количество не является окончательным, потому что руководство школ еще может обустроить укрытие.

Ранее заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил, что в Украине с 1 сентября образовательный процесс будет возобновлен в режиме оффлайн.