Аудит 13,7 тысячи заведений общего среднего образования показал, что только 8% из них имеют оборудованные укрытия.
Об этом сообщил омбудсмен по вопросам образования Сергей Горбачев.
— Началась подготовка к новому учебному году, и следует отдавать себе отчет, что главное во время обучения и работы — это жизнь и здоровье участников образовательного процесса, поэтому первым требованием является их безопасность. А одно из главных требований безопасности в условиях войны — это наличие укрытия в учебном заведении, — пояснил он.
Особое внимание обращают на школы и садики, расположенные в прифронтовых и приграничных областях.
— Примерно 1100 школ имеют подобные укрытия, а также ту или иную степень защитного сооружения, позволяющего проводить очный учебный процесс, — заявил начальник ГУ общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко во время включения на 5 канале.
Образовательный омбудсмен отметил, что это количество не является окончательным, потому что руководство школ еще может обустроить укрытие.
Ранее заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил, что в Украине с 1 сентября образовательный процесс будет возобновлен в режиме оффлайн.
Аудит 13,7 тысячи заведений общего среднего образования показал, что только 8% из них имеют оборудованные укрытия.
Об этом сообщил омбудсмен по вопросам образования Сергей Горбачев.
— Началась подготовка к новому учебному году, и следует отдавать себе отчет, что главное во время обучения и работы — это жизнь и здоровье участников образовательного процесса, поэтому первым требованием является их безопасность. А одно из главных требований безопасности в условиях войны — это наличие укрытия в учебном заведении, — пояснил он.
Особое внимание обращают на школы и садики, расположенные в прифронтовых и приграничных областях.
— Примерно 1100 школ имеют подобные укрытия, а также ту или иную степень защитного сооружения, позволяющего проводить очный учебный процесс, — заявил начальник ГУ общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко во время включения на 5 канале.
Образовательный омбудсмен отметил, что это количество не является окончательным, потому что руководство школ еще может обустроить укрытие.
Ранее заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил, что в Украине с 1 сентября образовательный процесс будет возобновлен в режиме оффлайн.