По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 28 февраля в Украину вернулись 2 миллиона 479 тысяч 398 человек.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на УВКБ ООН.

По состоянию на 14 июня количество украинцев, выехавших за границу с момента российского вторжения, превышает 7,5 миллионов. Более 3,3 миллиона беженцев из Украины получили в странах ЕС статус временной защиты.

По данным организации ООН, больше всего беженцев с таким статусом зарегистрировано в Польше — более 1,1 млн. Всего с начала войны в эту страну прибыли 3,9 миллиона украинцев, а в обратном направлении выехали 1,8 миллиона.

В тройке стран Европы, принявших больше всего украинцев, также Германия (780 тысяч) и Чехия (373,9 тысячи).

Относительно России и Беларуси, украинскую границу с ними пересекли соответственно 1,1 миллиона. и 16,6 тысячи человек. Однако данные о каком-либо статусе этих людей отсутствуют – как и о пересечении границы Украины в обратном направлении, отмечают в организации.

Около 8 миллионов человек, по оценкам ООН, стали внутренними переселенцами, переехавшими из зоны боевых действий в более безопасные области Украины.