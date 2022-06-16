В Николаеве обустраивают приют на 10 жилых комнат для лиц, которые потеряли свои дома из-за войны.

Проект реализует КУ «Агентство развития Николаева» за внебюджетные средства, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

— Там будет 10 жилых комнат и необходимые помещения общего пользования (кухня, туалет, душевая). Сейчас в убежище идет ремонт, — написал Александр Сенкевич.

Отмечается, что помощь оказали: общественная организация Датский совет по делам беженцев, программа Европейского союза «House of Europe» и проект USAID Демократическое управление в Восточной Украине.

Ранее сообщалось, что в Николаеве готовят музейные экспонаты к длительному хранению в условиях войны или в случае срочной эвакуации.