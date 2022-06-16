С четверга, 16 июня, в Николаеве на маршрут вышли новые коммунальные автобусы, которые передал городу муниципалитет Варшавы.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Они будут курсировать на маршруте №1 «Завод Океан — микрорайон Северный».

«Еще раз спасибо коллегам из Варшавы. Николаевцы, приятных вам поездок! Пользуйтесь автобусами бережно. Теперь это имущество нашей громады», — отметил мэр.

Напомним, Варшава подарила Николаеву пять автобусов Miejskie Zakłady Autobusowe 2007 года выпуска. Их пригнали полностью заполненными гуманитарной помощью.