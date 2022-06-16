Международные организации на волонтерских началах продолжают делать все для того, чтобы через краны Николаева вновь потекла вода, пригодная для питья.

Об этом говорится в новостном сюжете программы «єНовини» (подготовила Наталья Засядько).

Новые установки от инженерной НКО Water Mission будут помогать вернуть в Николаев полноценное водоснабжение. Современное оборудование делает компания Nerex.

— Хотим поблагодарить Water Mission и компанию-изготовителя Nerex за помощь городу. Это значительный вклад в это сложное время, — проговорил замначальника управления капстроительства Армен Гаспарян.

Мощности фильтрационных станций позволяют прогонять до 4 кубометров воды в час и работать с любым количеством соли.

Напомним, еще в начале мая стало известно, что некоммерческая инженерная организация Water Mission принимает участие в восстановлении водоснабжения в Николаеве.