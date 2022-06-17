В Донецкой области полицейский, который вовремя доставил роженицу в больницу, получил предложение стать крестным отцом ребенка.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

У местной жительницы поздно вечером начались схватки, а роддом находится в 90 километрах. Семья обратилась к полицейскому офицеру Андреевской громады Василию Будовскому. Уже через десять минут правоохранитель вместе с напарником Артемом Тимофеевым были под домом. Беременную нужно было везти в город Покровск.

— Вспомнили все, чему нас учили на курсах по медицинской помощи, потому что понимали, что ребенок может появиться на свет в любой момент. Были готовы ко всему. Следили за ситуацией безопасности, ведь враг часто наносит удары ночью, — отметил Василий Будовский.

Успели вовремя: через час женщина родила мальчика, которого назвали Святославом. Это четвертый ребенок в семье, у родителей еще трое сыновей, старшему — 11 лет. По словам руководителя громады, это первый случай рождения за время полномасштабной войны

«Стражи порядка передали многодетной семье вещи для малыша, а маленький Святослав получил надежного защитника на всю жизнь», — прокомментировали в МВД.

Напомним, в марте в селе Кандыбино Новоодесского района Николаевской области оккупанты, угрожая расстрелом, запретили девушке ехать рожать в больницу. Её роды пришлось принимать по видеосвязи.