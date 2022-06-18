Работник ГСЧС Иван Зеленчук рассказал о том, как проходила спасательная операция в здании Николаевской облгосадминистрации, разрушенном вследствие атаки ВС РФ.

Об этом он поведал журналистам Суспільного.

Иван Зеленчук вспоминает, что после попадания российской ракеты вход в здание облсовета был завален обломками с первого по третий этажи, внутрь было невозможно попасть. Один из холлов в здании также был полностью завален обломками, под которыми находились трое людей.

— Туда нельзя было добраться, мы начали с правого края, с первого по девятый этаж. Там также обнаружили пострадавших, которые были на шестом, седьмом, восьмом этаже. Эвакуировали с помощью ношей, чтобы скорее передать их скорой помощи, — говорит спасатель.

Еще одного человека, рассказывает Иван Зеленчук, зажало плитами между первым и вторым этажами, сверху его присыпало камнями и мебелью. Это был последний живой человек, которого тогда удалось спасти. После его спасения сотрудники ГСЧС начали поиск погибших, находившихся внутри здания при попадании ракеты.

— При поиске были обнаружены тела погибших на втором этаже, две женщины были, также был в столовой один человек. Также, когда проводили разбор конструкций, то вся столовая была засыпана разными плитами, камнями, — добавляет спасатель.

По его словам, во время поисково-спасательных работ военные, полицейские и спасатели действовали, как одна большая семья.

Напомним, ракетный удар с воздуха по зданию ОГА был нанесен российскими войсками утром, 29 марта.