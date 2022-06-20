Количество беженцев из Украины, которые зарегистрировались для временной защиты или в аналогичных национальных схемах защиты странах Европейского Союза составило 3 миллиона 207 тысяч человек.

За две недели рост составил почти полмиллиона человек, в том числе за последнюю неделю – 0,2 млн, значительный вклад в него внесло обновление данных в Германии, Франции и Великобритании, передает «Интерфакс-Украина».

Больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше — 1 миллион 169,5 тысяч при том, что в страну из Украины, по данным польской пограничной службы, с начала войны по 18 июня прибыло 4,166 миллиона человек, а в обратном направлении отбыло в Украину 2,195 миллиона.

Далее идут Германия и Чехия, где зарегистрировали для временной защиты беженцев из Украины соответственно 641,39 тысяч и 373,82 тысяч.

ООН, ссылаясь на данные правительства, указывает, что всего в Германии, где украинцам разрешено находиться без регистрации до конца августа, было зафиксировано 780 тысяч беженцев из Украины. Исходя из представленных данных, значительная часть из них еще не обращалась за статусом временной защиты в этой стране.

В Чехии ситуация, согласно информации ООН, другая: за статусом защиты обратились почти все прибывшие — 373,82 тысячи из 373,97 тысячи.

Румыния – 37,83 тысячи со статусом из 90,3 тысячи зафиксированных в стране беженцев, Эстония – 27,49 тысячи из 42,26 тысячи и Италия – 97,31 тысячи из 129,62 тысячи.

Помимо Польши, Чехии, Германии и Италии больше 50 тысяч беженцев из Украины зарегистрировались для статуса временной защиты также в Испании – 119,74 тысячи, Франции – 87,97 тысячи, Словакии – 78,11 тысячи (из 270 тысячи чистого притока через границу с начала войны), Австрии – 71,83 тысячи, Великобритании – 70,5 тысяч, Нидерландах – 64,48 тысячи и Швейцарии – 55,92 тысячи.

В то же время в Литве за неделю число беженцев со статусом временно защиты сократилось с 53,89 тысячи до 46,55 тысячи.

Рядом идут Бельгия – 46,85 тысячи, Португалия – 42,15 тысячи, Швеция – 38,05 тысячи, Ирландия – 36,91, Дания – 28,29 тысячи, Латвия – 26,8 тысячи и Финляндия – 26,75 тысячи, а также упомянутые выше Румыния и Эстония.

От 10 до 25 тысяч беженцев из Украины со статусом временной защиты в Венгрии – 24,45 тысячи, Норвегии – 18,51 тысячи, Греции – 14,89 тысячи, Хорватии – 14,26 тысячи и на Кипре – 13,05 тысячи.

Как сообщалось, в ночь с 15 на 16 июня в столице Чехии Праге закрылся Региональный центр содействия Украине (KACPU), в котором принимают украинцев.