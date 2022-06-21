В новом выпуске развлекательно-волонтёрского проекта «Шипшина шоу» комики подняли тему журналистики и юмора во время войны в Украине.

Гостями проекта стали главный редактор «НикВести» Олег Деренюга и стендап комик Александр Сас.

Олег Деренюга в эфире поделился журналистским опытом и советами для начинающих журналистов. Отдельной темой для разговора с главным редактором «НикВести» стали его расследования коррупционной деятельности николаевских чиновников. Хотя на время войны в Украине журналист приостановил выпуск таких материалов, после её окончания читатели снова могут ожидать публикации расследований.

В своем уникальном стиле приобщился к эфиру Александр Сас, с которым ведущие обсмеяли российские новости. Комик также раскрыл некоторые подробности того, как работает развлекательное шоу «Лига Смеха», и как появилась команда шоу «Прозрачный гонщик».

В самом эфире, как и в каждом выпуске «Шипшина ШОУ», ребята собирали донаты для 28 отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода.

Напомним, украинские защитники на херсонско-николаевском направлении нуждаются в сборе средств на дроны, с помощью которых они уничтожают российских оккупантов.