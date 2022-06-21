Верховная рада одобрила в первом чтении правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны.

Документ поддержали 229 народных депутатов, сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Проект закона №7427 касается моратория на повышение тарифов.

В частности, предлагается установить, что:

тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;

тарифы на тепловую энергию, на услуги по поставке тепловой энергии и услуги по поставке горячей воды для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;

цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Законопроектом предлагается установить запрет поставщикам природного газа проводить любые действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.

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