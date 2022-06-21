Верховная рада одобрила в первом чтении правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны.
Документ поддержали 229 народных депутатов, сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Проект закона №7427 касается моратория на повышение тарифов.
В частности, предлагается установить, что:
Законопроектом предлагается установить запрет поставщикам природного газа проводить любые действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.
Ранее Кабинет министров Украины создал штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов во время военного положения.
Верховная рада одобрила в первом чтении правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны.
Документ поддержали 229 народных депутатов, сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Проект закона №7427 касается моратория на повышение тарифов.
В частности, предлагается установить, что:
Законопроектом предлагается установить запрет поставщикам природного газа проводить любые действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.
Ранее Кабинет министров Украины создал штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов во время военного положения.