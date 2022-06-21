Каждый день николаевские спасатели делают тяжелую рутину — находят и уничтожают российские боеприпасы в полях, чтобы аграрии региона могли заниматься урожаем в безопасности.

За работой их застал фотограф Der Spiegel.

К четвертому месяцу войны земля Николаевщины сильно загрязнена минами и неразорвавшимися боеприпасами. Саперы постоянно выезжают в поля, чтобы обезвредить очередные заряды

— Они лишают аграриев урожая, подвергают опасности детей и представляют опасность для жизни и здоровья: неразорвавшиеся снаряды и мины будут обременять Украину на долгие годы, — пишет немецкая пресса.

По данным экспертной группы «Обучение рискам взрывоопасных предметов», от одного до трех из десяти боеприпасов не взрывается при использовании.

— Если бы война закончилась сегодня, Украине потребовалось бы десять лет, чтобы избавить страну от неразорвавшихся снарядов, растяжек и мин, — заявил журналистам начальник николаевских спасателей.

Ранее николаевские спасатели рассказывали о пределах стрессоустойчивости, которые они установили для результативной работы.

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