В Николаевской области спецтехнике и людям, которые задействованы в уборке урожая на полях, разрешено работать в ночное время. Для этого необходимо зарегистрироваться в районной военной администрации.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он отметил, что для фур весовой режим отключен из-за военных действий. Также спецтехника может передвигаться без разрешений, потому что сейчас не работают реестры, и предприниматели не могут получать соответствующие документы.

Виталий Ким подчеркнул, что вопрос теплового режима на передвижение большегрузов по дорогам области еще рассматривается.

— В светлое время суток спецтехнике можно передвигаться без разрешения в сопровождении двух своих машин на аварийке. В комендантское время техника и люди могут передвигаться по согласованию с районной военной администрацией. Поэтому обращайтесь в РВА, там будут списки, которые будут доведены до военных. Но будут исключения. Те поля, которые заминированы и небезопасные — их будем обрабатывать в частном порядке, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области пытаются вывезти зерно в западные регионы страны, а также строят хранилища для нового урожая.