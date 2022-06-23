Глава МВД Денис Монастырский поддержал предоставление украинцам права на владение оружием для самозащиты.

Об этом пишет газета «Високий замок».

Министр отметил, что опыт войны против России подтвердил необходимость владения оружием украинскими гражданами для защиты своих жизней.

В частности, власть раздала десятки тысяч единиц вооружения силам обороны и они были использованы по назначению, что стало доказательством высоких задатков украинцев к культуре владения оружием.

— Для меня это основание считать, что можно позволить украинцам покупать и хранить оружие для защиты собственного дома. Однако оно должна быть только по четким критериям разрешения и определенной ответственности. Послевоенный призыв сдать оружие не будет услышан, поскольку большинство украинцев и дальше будут чувствовать себя в опасности, — пояснил Денис Монастырский.

Его ведомство ожидает, что парламент приготовит ко второму чтению законопроект про оборот гражданского оружия и проголосует за него.

Ранее сообщалось, Денис Монастырский похвалил онлайн-опрос граждан касательно оборота огнестрельного оружия среди гражданского населения, проведенного в приложении «Дія».