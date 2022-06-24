Представитель Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Левчук во время рабочего визита в Николаев обсудил с городским головой Александром Сенкевичем и заместителем председателя Николаевской ОВА Юрием Гранатуровым вопросы соблюдения Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса языкового омбудсмена.

Стороны обсудили необходимость разработки, принятия комплексных городских и областных программ содействия функционированию украинского языка как государственного. Также обсуждалась реализация государственной языковой политики.

Представитель языкового омбудсмена также подчеркнул, что школы Николаева должны быть обеспечены достаточным количеством учебников на государственном языке, а в области важно создать сеть бесплатных курсов по изучению украинского языка.

Сергей Левчук также доложил руководителям Николаевской области о рекомендации омбудсмена привести в соответствие с языковым законодательством и украинским правописанием названия географических объектов и объектов топонимики населенных пунктов города и области.

Он предложил список имен выдающихся создателей, исследователей и популяризаторов украинского языка, которые Уполномоченный предлагает увековечить в географических названиях и объектах топонимики.

Стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Напомним, ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь Тарас Креминь предложил список из 100 фамилий для переименований улиц в Украине.