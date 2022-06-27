США планируют уже на этой неделе объявить о покупке для Украины передовых зенитно-ракетных систем средней и большой дальности. Кроме того, администрация Байдена может объявить о покупке для Украины современной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Украина просила предоставить систему противоракетной обороны NASAMS, которая может поражать цели на расстоянии более 160 км, хотя для этого военным предстоит пройти соответствующее обучение. Также на этой неделе, вероятно, будет объявлено о другой военной помощи, включая дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Президент США Джо Байден недавно объявил, что Штаты предоставят Украине «более современные ракетные системы и боеприпасы». Было объявлено о предоставлении Украине нового транша военной помощи на сумму $450 миллионов.