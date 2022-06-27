Бывшая Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, будучи в должности, придумывала жуткие истории об изнасиловании российскими оккупантами детей.

Об этом говорится в расследовании издания «Украинская правда».

В марте Людмила Денисова при поддержке ЮНИСЕФ запустила дополнительную к существующей на тот момент горячую линию психологической поддержки. Ею занималпсь психолог Анастасия Квитко, которая одновременно является дочерью Людмилы Денисовой. Деятельность этой линии была непрозрачной и на это обратили внимание прежде всего сами работники офиса омбудсмана.

Заявлялось, что на линии работают 5 профессиональных психологов, а за первые две недели за помощью обратились уже 400 человек, которые в основном рассказывали именно о половых преступлениях. В то же время не было известно, как фиксируются эти звонки, кем являются психологи, работающие с обращениями и так далее. В ЮНИСЕФ сообщили журналистам, что это были обычные операторы.

Анастасия Квитко уверяла, что за полтора месяца ее горячая линия приняла около 1040 звонков, из которых 450 касались изнасилования детей, в официальной выписке, полученной прокурорами, оказалось, что за все время на телефон поступило всего 92 звонка, пишет УП.

Журналисты не смогли найти подтверждения историй, которые рассказывали Квитко и Денисова, даже когда описывались подробности, которые могли помочь в поиске жертв. Никаких доказательств того, что эти жертвы вообще существовали, Людмила Денисова и ее дочь предоставить не смогли ни журналистам, ни следствию, вызвавшему их в качестве свидетелей для выяснения подробностей.

На допросе, как выяснили в УП, Денисова призналась, что истории слышала от своей дочери, а та рассказала, что пересказывала их «за чаепитием». Не под камеру Денисова объяснила, что рассказывала жуткие истории, потому что «хочет победы для Украины», заявляют источники УП.

Также отмечается, что европейские партнеры обращались к украинским правоохранителям и парламентариям, просили предоставить факты, доказательства изнасилований. Ответить европейцам было нечего – омбудсмен «давала заднюю».

Журналистам Денисова и Квитко ситуацию не прокомментировали. Просьбу о комментарии передали через помощницу эксомбудсмена – она сначала пообещала помочь, а затем – перестала отвечать. Анастасия Квитко сказала, что не дает комментарии из-за следственных действий.

Напомним, что 31 мая Верховная рада уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного ВР по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.