Для абитуриентов, проживающих на особо опасных территориях, будут квоты при поступлении в вузы в этом году.

Об этом сообщила глава подкомитета ВР по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

— Для детей, живущих на особо опасных территориях, утверждается отдельный порядок вступления по квоте 2! Это касается не только временно оккупированных территорий, но и тех, где ведутся активные боевые действия или есть серьезная угроза постоянных ракетных обстрелов, — сообщила она.

В список входят 66 громад в Донецкой области, 51 – в Харьковской, 7 – в Днепропетровской, 37 – в Луганской, 52 – в Запорожской, 49 – в Херсонской, 24 – в Николаевской, 18 – в Сумской. Всего в списке 304 общины.

— Один из таких городов – Николаев, где сегодня мы с коллегами работали над образовательными вопросами. Всего в области 450 школ, 550 детсадов, 20 профтехов, 4 национальных университета и несколько частных. Вузы получили незначительные повреждения, а вот садики и школы пострадали значительно больше - повреждено 198 таких заведений, — отметила Юлия Гришина.

Напомним, что Министерство образования утвердило список населенных пунктов, где можно сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Этот экзамен заменит в 2022 году Внешнее независимое оценивание (ВНО).