Николаевская художница-любительница Юлия Филимон устроила благотворительный аукцион, чтобы собрать деньги на автомобиль для одной из николаевских бригад.

Об этом сообщает Суспільне.

Этот портрет Юлия написала за несколько дней до начала полномасштабного вторжения.

Картину разместила в рабочем кабинете. В марте, после артобстрела, там вылетели окна, всюду было стекло, однако портрет обнаженной девушки уцелел.

— Когда я пришла на работу после артобстрела и увидела, что картина стоя на окне, не то что уцелела, а даже не сдвинулась с места - я поняла, что она особенная и однажды обязательно будет служить хорошему делу, — рассказывает Юлия Филимон.

В июне девушка узнала о том, что одна из николаевских бригад, где служат ее знакомые, нуждается в автомобиле и открыт сбор денег. Тогда решила, что хочет помочь так, как умеет лучше всего – с помощью искусства. Потому вместе с коллегами решили организовать благотворительный аукцион. Предложили желающим в соцсетях приобрести портрет девушки, который уцелел после артобстрела, чтобы собранные деньги перечислить бригаде. Стартовая цена была – 500 гривен.

— Я не ожидала, что отзовется так много людей. Каждый донатил в силу своих возможностей. Были те, кто сбрасывал достаточно большие средства и писал мне в личные сообщения, что не претендует на картину, потому что желает, чтобы она привлекала внимание к сбору и искала своего владельца дальше, чтобы собрать больше средств, — говорит художница.

Картина выполнена мастихином и акриловыми красками. Для Юлии Филимон такое исполнение ново. Художница отмечает, что портрет получился «вкусным».

Аукцион продлился три дня. Наибольшую сумму – 2 тысячи гривен – предложил Андрей – военнослужащий Вооруженных сил Украины. Однако от портрета мужчина отказался: решил подарить его девушке, ставку которой – 1200 гривен – перебил. Таким образом, Андрей захотел отблагодарить от имени Вооруженных сил Украины тех, кто поддерживает и помогает армии.

Картину мужчина подарил незнакомой девушке из Львова Роксолане. Об аукционе ей стало известно из соцсетей. Когда узнала, что портрет ей подарит военный, была поражена.

— Когда Юлия мне написала, что это подарок от ВСУ, у меня покатились слезы, я не могла себя сдержать. И думаю, какие у нас люди невероятные. Ребята успевают воевать, нас защищать, и еще кроме этого доставляют такое удовольствие. С такими людьми победа только за нами!, — говорит девушка.

Благодаря аукциону удалось собрать 17 тысяч гривен. Их уже перечислили на счет бригады. Юлия Филимон говорит, что планирует писать портреты на заказ всем желающим, кто хочет помочь украинским военным.