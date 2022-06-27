54-летний владелец газеты на 500 читателей из Миннесоты Ли Зайон оставил прежний образ жизнь и подал заявку в Интернациональный легион через украинское посольство в Чикаго.

Историю необычного добровольца записали в The Washington Post.

В молодости американеец работал на флотской газете, печатая сводки новостей для 5 тысяч американских военнослужащих. После ухода из армии он решил остаться в журналистике, работал редактором, репортером и корреспондентом в разных штатах, пока четыре года назад не купил собственную газету за 35 тысяч доллар. В кресле начальника он занимался там всем — редактировал истории, писал колонки, продавал рекламу. Работал на жителей западного округа Николлет в штате Миннесота.

О потом наступило российское вторжение в Украину, о которой Зайон ранее никогда не задумывался. К середине марта он все чаще стал задумываться о том, что ему нужно помочь украинцам, даже если «это не его война». Посмотрев еще несколько недель новостей и телевидения, Ли окончательно укрепился в правильности прежнего решения.

— Я видел бойню. Я видел смерть по телевизору. Я слышал ложь от Путина. И я просто не мог этого вынести, — сказал издатель.

Сразу поехать в Киев он не мог, потому что у него была газета, которую читала община. Продать ее быстро не получилось, поэтому он просто подарил свое детище ди-джею с местного радио, который сам любил писать разные заметки.

Друзья говорят о Зайоне как о человеке с «золотым сердцем», который упрямо движется к цели. Итак, в конце концов уже бывший журналист подал заявление в Интернациональный легион через посольство Украины в Чикаго. Его приняли и назначили личное собеседование.

— Он сказал, что будет делать все, что угодно — учить, водить грузовик, репортаж в качестве журналиста, пасти беженцев, доставлять еду и медикаменты — все, что потребуется для военных действий. «Если мне скажут взять оружие и быть на передовой, я именно это и сделаю», — сказал Зайон, — говорится в материале.

Доброволец уже во всю учит украинский, чтобы общаться в чужой стране на минимальном уровне. Он добавил, что не закрывает глаза на реалии жестокой войны, которая за четыре месяца унесла жизни десятков тысяч людей, но все равно готов поехать.

— Меня не пугает смерть. Но умирать я еще не планирую. Мне 54 года. Не похоже, что у меня впереди долгая жизнь, — подытожил Ли Зайон.

Как сообщалось, доброволец из Техаса сжег российский Т-72 недалеко от Николаева.