Издание НикВести запускает спецпроект «Инфохаб: Николаевская область в условиях войны», на которой можно найти ответы на самые актуальные вопросы николаевцев.

Инфохаб создан для обеспечения жителей города актуальной информацией в условиях военного положения и доступен по ссылке.

Сейчас там можно ознакомиться с картой укрытий Николаева, получить информацию о том, что делать, если от обстрела пострадал дом, как зарегистрироваться внутренне перемещенным лицам в Николаеве, как получить гуманитарную помощь, эвакуироваться из города, где получить инсулин, питьевую воду, как работает общественный транспорт и как обратиться к власти.

Информация на странице постоянно обновляется и уточняется.

Если вам есть, что сообщить, пишите на электронную почту nikvesti.com@gmail.com.