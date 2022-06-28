Утром 28 июня по Николаеву было выпущено 11 ракет, часть из них сбила ПВО.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Отмечается, что Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Информация о пострадавших и последствиях уточняется.
— Ночью был нанесен ракетный удар по Николаеву, около 11 ракет. Часть из них сбила ПВО. Сейчас разбираемся, — сообщил глава ОВА Виталий Ким.
Ночью в Широковской громаде ракеты попали по огородам и по сельскохозяйственным угодьям. Потерпевших нет. Информация о пострадавших и повреждениях в Ингульской громаде уточняется.
28 июня в результате ночного обстрела Куцурубской громады разрушена социальная инфраструктура. Горели поля с озимой пшеницей. Без жертв.
Также утром, 28 июня, были обстрелы Мишково-Погореловской, Галицыновской, Шевченковской громад. По предварительной информации, без жертв.
Ранее сообщалось, что утром 28 июня Очаков снова подвергся обстрелам. Три человека погибли, из них один ребенок, еще шесть ранены.
Утром 28 июня по Николаеву было выпущено 11 ракет, часть из них сбила ПВО.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Отмечается, что Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Информация о пострадавших и последствиях уточняется.
— Ночью был нанесен ракетный удар по Николаеву, около 11 ракет. Часть из них сбила ПВО. Сейчас разбираемся, — сообщил глава ОВА Виталий Ким.
Ночью в Широковской громаде ракеты попали по огородам и по сельскохозяйственным угодьям. Потерпевших нет. Информация о пострадавших и повреждениях в Ингульской громаде уточняется.
28 июня в результате ночного обстрела Куцурубской громады разрушена социальная инфраструктура. Горели поля с озимой пшеницей. Без жертв.
Также утром, 28 июня, были обстрелы Мишково-Погореловской, Галицыновской, Шевченковской громад. По предварительной информации, без жертв.
Ранее сообщалось, что утром 28 июня Очаков снова подвергся обстрелам. Три человека погибли, из них один ребенок, еще шесть ранены.