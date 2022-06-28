Утром 28 июня по Николаеву было выпущено 11 ракет, часть из них сбила ПВО.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Отмечается, что Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Информация о пострадавших и последствиях уточняется.

— Ночью был нанесен ракетный удар по Николаеву, около 11 ракет. Часть из них сбила ПВО. Сейчас разбираемся, — сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Ночью в Широковской громаде ракеты попали по огородам и по сельскохозяйственным угодьям. Потерпевших нет. Информация о пострадавших и повреждениях в Ингульской громаде уточняется.

28 июня в результате ночного обстрела Куцурубской громады разрушена социальная инфраструктура. Горели поля с озимой пшеницей. Без жертв.

Также утром, 28 июня, были обстрелы Мишково-Погореловской, Галицыновской, Шевченковской громад. По предварительной информации, без жертв.

Ранее сообщалось, что утром 28 июня Очаков снова подвергся обстрелам. Три человека погибли, из них один ребенок, еще шесть ранены.