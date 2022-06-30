В Киеве запретили работу детских развлекательных площадок в торговых центрах.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала «Киев».

Ограничения ввели из-за ракетного удара россиянами по ТРЦ «Амстор» в Кременчуге.

— На сегодняшний день уже принято решение военной администрацией города Киева: уже есть запрет на работу детских развлекательных площадок непосредственно в торговых центрах, — сказала Светлана Водолага.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никакого теракта в ракетном ударе российских военных по ТРЦ в Кременчуге не было.