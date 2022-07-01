С 1 июля 2022 года в Украине повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия). Это первое повышение за этот год, и оно касается только неработающих пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно закону о госбюджете, минимальная пенсия вырастет на 93 гривны с 1934 до 2027 гривен. Также с 1 июля вырастут и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума.

Обычно минимальная пенсия повышается дважды в год — в июле и декабре. Второе повышение запланировано на 1 декабря. Всего же минимальная пенсия вырастет в 2022 году на 8,2% — с 1934 до 2093 грн. При этом инфляция превысит 20%.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии военных пенсионеров в Украине превысил 8,5 тысячи гривен.