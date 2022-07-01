Несколько тонн овощей, в частности картофеля, моркови, капусты привезли животным в Николаевский зоопарк. Так отозвались на обращение в соцсетях директора зоопарка Владимира Топчия одно из николаевских предприятий и волонтерские организации.

Об этом рассказал директор зоопарка Владимир Топчий, предает Суспільне.

Однако, по его словам потребность в кормах для животных зоопарка всегда есть. На 1 июля зоопарк нуждается в курятине, морской мороженой рыбе и яйцах.

— Финансирование на закупку кормов из городского бюджета выделяется, но с 8 июня есть задержки с проведением этих денег через казначейство. Причина ясна - у нас война и есть первоочередные платежи. Однако животным это не объяснишь, они хотят есть, поэтому и приходится обращаться за помощь. Хорошо, что есть отзывающиеся, — рассказал Владимир Топчий.

По его словам, зоопарк открыт для посетителей всего два дня в неделю: в субботу и воскресенье.

— Активности значительной не наблюдается. Посетителей приходит очень мало. Можно назвать несколько причин. Во-первых, значительное количество николаевцев выехали из города, во-вторых, те, кто в настоящее время в Николаеве, не хотят лишний раз рисковать, ведь город постоянно обстреливают. В целом. в такое сложное время люди экономят на расходах. Поэтому мы должны искать разные возможности снабжать животных необходимыми кормами, — сказал Владимир Топчий.

Ранее сообщалось, что продажи электронных билетов помогли Николаевскому зоопарку выручить средства для кормежки животных и выплаты денег персоналу.