Факультет политологии Московского государственного университета (МГУ) открыл набор студентов на магистерскую программу подготовки специалистов «в области противодействия технологиям современных информационных, гибридных, торговых войн и цветных революций».

Об этом сообщают российская служба Радио Свобода и сайт факультета.

Магистерская программа называется «Информационные и гибридные войны».

В 2022 году на нее выделено 20 мест, обучение проводится на платной основе.

Как сказано в описании, цель программы – обеспечить подготовку специалистов, способных «планировать и реализовывать операции по противодействию информационной, гибридной войне и цветным революциям гибридного типа».

В качестве обязательных дисциплин в учебном плане названы «Психология экстремальных состояний», «Нейролингвистическое программирование и иные техники эффективной коммуникации в политике», «Новейшая практика информационных операций в российско-американских отношениях», «Особенности противодействия современным технологиям цветных революций», «Аналитическое сопровождение специальных военных и полицейских операций», а также «Спецпропаганда и борьба с фейками в условиях специальных военных и полицейских операций". Определения "цветных революций» и «гибридных войн» в описании нет.

Куратором программы назначен политолог Андрей Манойло, автор докторской диссертации на тему «Роль культурно-цивилизационных моделей и технологий информационно-психологического воздействия в разрешении международных конфликтов» и монографии «Информационная война как инструмент внешней агрессии и территориальной экспансии: учебное пособие».