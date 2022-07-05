Военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, которые сейчас участвуют в войне против РФ, нуждаются в новом автомобиле. Для этого нужно собрать около 260 тысяч гривен.

Об этом НикВести рассказал один из военнослужащих бригады Максим Сараф.

— У нас очень большая проблема с легковым транспортом, тот что был выведен из строя! К сожалению большинство ребят у нас Мариупольские и собирать деньги с выплаты не получается, так как сами понимаете что семьям пришлось выехать и деньги уходят на вынужденные траты на снятия квартир и другого, - рассказал военный.

Бойцы просят помочь им собрать деньги для покупки нового автомобиля, а также на нужды первой необходимости. На сегодняшний день собрано 74 тысячи гривен из необходимых около 260 тысяч гривен.

Номер карты для сбора средств: 4149499389055896 (Сараф Максим Викторович).