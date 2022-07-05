Финские исследователи установили в городе Канкаанпяа первую в мире полностью работающую «песчаную батарею», которая месяцами может сохранять «зеленую» энергию.

Об этом сообщает BBC.

Ключевым элементом «песчаной батареи» является около 100 тонн строительного песка, насыпанного в высокий силос серого цвета.

Используя песок низкого сорта, устройство заряжается теплом, полученным от дешевой электроэнергии от солнца или ветра.

Отмечается, что песок может хранить тепло при температуре до около 500 градусов Цельсия на протяжении нескольких месяцев, и имеет возможность подогревать дома зимой, когда электроэнергия дороже.

Разработчики убеждены, что «песчаная батарея» может решить проблему снабжения электроэнергией в течение всего года.

Ранее сообщалось, что сегмент возобновляемой энергетики Украины нуждается в стабилизации, поскольку уровень оплаты солнечной и ветряной электрогенерации недостаточен для покрытия расходов станций.